Мэр Харькова уволил чиновника горсовета "за поведение" (видео)

Чиновник отдыхал в Ницце и публиковал фото на своей странице в Instagram.

Мэр Харькова Игорь Терехов "за поведение" уволил директора Департамента земельных отношений Сергея Колесника. Чиновник во время войны отдыхал на элитном курорте Ниццы и выкладывал фото в Сети.

Об уходе сообщили в Telegram-канале городского совета и назвали это "уроком для всех".

"Колесник Сергей Владимирович, директор Департамента землеустройства, уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом человека, находящегося на госслужбе. Это урок для всех. Для всех! Хочу, чтобы вы это понимали. Такое будет с каждым, кто позволяет себе такие выходки!" – сказал Терехов.

Скриншот

Скриншот

Напомним, Государственное бюро расследований проверяет законность пересечения границы украинских депутатов, судей и бизнесменов. А также некоторые члены их семей. В частности, речь идет о тех, кто входит в так называемый список "Батальона Монако".

Массированный обстрел Украины – под ударами Бахмут, Харьков, Днепропетровская область

Читайте также: