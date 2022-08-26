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Россия девять раз за ночь ударила по Днепропетровщине (фото)

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Россия девять раз за ночь ударила по Днепропетровщине (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 26 августа российская армия девять раз обстреляла Днепропетровскую область. Под огонь попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никопольский район РФ обстреляла пять раз за ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе поврежден около десяти частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередачи. Около тысячи местных жителей остались без света.

В Марганецкую общину прилетели пять снарядов из "Градов", в Красногригорьевске — 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе зафиксировали ракетный обстрел двух общин. В одной есть разрушение на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии. Там загорелся ангар с техникой.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, без пострадавших.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российские оккупанты в среду, 24 августа, ракетами обстреляли жилые дома и железнодорожную станцию в Чаплино Днепропетровской области. Из-за ракетных обстрелов в поселке погибли 25 человек, еще 31 — получили травмы. Россияне за день в Чаплино убили 2 детей.

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