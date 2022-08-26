Росія дев'ять разів за ніч вдарила по Дніпропетровщині (фото)

Загиблих та постраждалих немає.

У ніч проти 26 серпня російська армія дев'ять разів обстріляла Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район РФ обстріляла п'ять разів за ніч з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередачі. Близько тисячі місцевих мешканців залишилися без світла.

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У Марганецьку громаду прилетіли п'ять снарядів з "Градів", у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі зафіксували ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій - на дорожньому підприємстві. Там загорівся ангар з технікою.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російські окупанти у середу, 24 серпня, ракетами обстріляли житлові будинки та залізничну станцію у Чаплиному Дніпропетровської області. Через ракетні обстріли у селищі загинуло 25 людей, ще 31 - отримали травми. Росіяни за день у Чаплиному вбили 2 дітей.

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