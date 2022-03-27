Мэр Мариуполя: из города удалось эвакуироваться половине жителей

По его словам, кто-то уехал как только началась война, кого-то удалось эвакуировать через "коридоры".

Из Мариуполя в Донецкой области была эвакуирована половина местных жителей.

Об этом в интервью УНИАН рассказал городской глава Вадим Бойченко.

“Можем говорить об эвакуации 50% населения от 540 тысяч, которые у нас были до войны. Как только война началась и пока работала железная дорога и обычные дороги, то выехало около 140 тысяч. Потом еще около 100 тысяч уехало. 60 тысяч вывезены организованно через коридор с помощью волонтеров. Но и в окрестностях города есть люди, также требующие эвакуации", — сообщил мэр города.

По его словам, с шестого дня войны власти делают все возможное, чтобы заработали гуманитарные коридоры в Мариуполь. Впрочем, оккупанты имеют другую цель.

"Российские войска делали и делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых автобусов они превратили в пепел", — подчеркнул Бойченко.

Кроме того, оккупанты страны-агрессора России срывали "режим тишины". В результате люди выходили через коридор под обстрелами и разрывами снарядов.

"Кто-то на автомобилях, а кто-то просто пешком шел в сторону побережья. Уже там, на попутках и волонтерскими маршрутами, мы доставляли людей в Бердянск, а уже из Бердянска в Запорожье", – рассказал мэр.

Как сообщалось, из Мариуполя оккупанты насильственно вывезли в Российскую Федерацию или в "ОРДЛО" от 20 до 30 тысяч горожан. Такую приблизительную цифру назвал мэр города Вадим Бойченко. Кроме того, он сообщил о случаях взятия в плен мирных жителей.