Мощная атака дронов: Игнат рассказал о ночном обстреле Украины

Ночью войска РФ устроили мощную атаку по Украине. Хотя оккупанты использовали не рекордное количество дронов-камикадзе, но россияне начали более интенсивно применять ударные беспилотники.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Этой ночью было не рекордное количество беспилотников. Было и больше. Но 44 — это около полусотни и достаточно мощная атака. 34 уничтожены. Плюс беспилотники оперативно-тактического уровня за прошедшие сутки, шесть таких сбито", — рассказал он.

Игнатий отметил, что захватчики начали интенсивнее применять именно ударные БПЛА разных типов, а не только Shahed. Также он подчеркнул, что теперь у России есть возможности производить и собственную продукцию в отношении ударных беспилотников. Именно поэтому "в этом плане действительно новые вызовы и угрозы".

Беспилотники оперативно-тактического уровня Игнат назвал "очень опасной вещью". Они ведь, говорит представитель Воздушных сил, "фактически "висят" круглосуточно на линии боевого столкновения и даже в тылу".

"Имеется в виду города Кривой Рог, Днепр, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина. Там часто наблюдаются БПЛА. Это малоскоростная, малозаметная и малоразмерная цель. Очень трудно их уничтожать, опасность от них очень серьезная. Поскольку потом к тому БПЛА может прилететь "Ланцет", – объяснил Юрий Игнат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не рекорд, но мощная атака! Игнат о работе ПВО этой ночью

Ночная атака дронов

Ночью в четверг, 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Россияне применили 39 дронов-камикадзе. ПВО сбило 34 БПЛА.

Ночью россияне снова атаковали Одесскую область дронами. Украинским защитникам удалось отразить все атаки. Никакие попадания и разрушения на территории области не зафиксированы.

Тем временем оккупанты ударили дронами по Кировоградской области. По предварительной информации, обошлось без погибших и травмированных. Гражданская инфраструктура не повреждена.

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