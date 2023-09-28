Потужна атака дронів: Ігнат розповів про нічний обстріл України

Вночі війська РФ влаштували потужну атаку по Україні. Хоч окупанти використали не рекордну кількість дронів-камікадзе, але росіяни почали більш інтенсивно застосовувати ударні безпілотники.

Про це під час телемарафону заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Цієї ночі була не рекордна кількість безпілотників. Було й більше. Але 44 - це близько пів сотні й доволі потужна атака. 34 знищено. Плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби, шість таких збито", - розповів він.

Ігнат зауважив, що загарбники почали інтенсивніше застосовувати саме ударні БПЛА різних типів, а не лише Shahed. Також він наголосив, що тепер Росія має можливості виготовляти й власну продукцію стосовно ударних безпілотників. Саме тому "в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози".

Безпілотники оперативно-тактичного рівня Ігнат назвав "дуже небезпечною річчю". Адже вони, каже представник Повітряних сил, "фактично "висять" цілодобово на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу".

"Мається на увазі міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Там часто спостерігаються БПЛА. Це малошвидкісна, малопомітна та малорозмірна ціль. Дуже важко їх знищувати, небезпека від них дуже серйозна. Оскільки потім до того БПЛА може прилетіти "Ланцет", - пояснив Юрій Ігнат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не рекорд, але потужна атака! Ігнат про роботу ППО цієї ночі

Нічна атака дронів

Вночі проти четверга, 28 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Росіяни застосували 39 дронів-камікадзе. ППО збила 34 БПЛА.

Вночі росіяни знов атакували Одеську область дронами. Українським захисникам вдалося відбити усі атаки. Жодних влучань та руйнувань на території області не зафіксовано.

Тим часом окупанти вдарили дронами по Кіровоградській області. За попередньою інформацією, минулося без загиблих та травмованих. Цивільну інфраструктуру не пошкоджено.

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