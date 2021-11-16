На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10"

БПЛА пересек линию разграничения в Донецкой области.

Средства радиоэлектронной борьбы Украины сбили российский беспилотник, пересекший линию разграничения в Донецкой области.

Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в штабе операции Объединенных сил

Отмечается, что украинские военные идентифицировали вражеский летательный аппарат как "БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10".

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Беспилотный самолет противника, предназначенный для ведения разведки и корректировки огня артиллерии, внешних повреждений не получил.

В штабе ООС уточнили, что "Орлан-10" в Санкт-Петербурге производит российское ООО "Специальный технологический центр"

"Этот комплекс стоит исключительно на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, – говорится в сообщении. – Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины".

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