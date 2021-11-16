На Донбасі українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10"

БПЛА перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Засоби радіоелектронної боротьби України збили російський безпілотник який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Про це у вівторок, 16 листопада, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил

Зазначається, що українські військові ідентифікували ворожий літальний апарат як "БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10".

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Безпілотний літак противника, призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії, зовнішніх ушкоджень не зазнав.

У штабі ООС уточнили, що "Орлан-10" у Санкт-Петербурзі виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр"

"Цей комплекс стоїть виключно на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, - йдеться у повідомленні. - Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України".

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