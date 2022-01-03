На Донбассе в результате обстрела ранен военный

Ситуацию в ООС называют контролируемой.
С начала этих суток, 3 января, вооруженные формирования Вангя Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в вечерней сводке Операции объединенных сил.
В сторону Светлодарской оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского – из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сводке.
Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина.
Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.
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