На Донбассе в результате обстрела ранен военный

На Донбассе в результате обстрела ранен военный

Ситуацию в ООС называют контролируемой.

С начала этих суток, 3 января, вооруженные формирования Вангя Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в вечерней сводке Операции объединенных сил.

В сторону Светлодарской оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского – из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сводке.

Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина.

Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

Читайте также: