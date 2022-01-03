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На Донбасі в результаті обстрілу поранено військового

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На Донбасі в результаті обстрілу поранено військового

Associated Press

Ситуацію в ООС називають контрольованою.

Від початку цієї доби, 3 січня, збройні формувангя Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського -  зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я медики оцінюють як середньої важкості.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у зведенні. 

Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.

Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський. 

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