На Донбасі в результаті обстрілу поранено військового

Ситуацію в ООС називають контрольованою.
Від початку цієї доби, 3 січня, збройні формувангя Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського - зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я медики оцінюють як середньої важкості.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.
Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.
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