На ком в РФ стоит "черная метка": известный астролог рассказал о проблемах Кадырова

Все думают, что у Кадырова проблемы с почками. По астрологическим данным всегда можно рассмотреть, чем болеет человек.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс.

“Я вижу в натальной карте, что у него проблемы с поджелудочной железой уже давно. Я точно знаю, когда-то он был в Кремле на каком-нибудь совещании и там его отравили. Это однозначно. Почему не возвращается с точки противостояния под Бахмутом владелец ППК "Вагнер" Пригожин? Он боится вернуться в РФ, понимая, что там его могут уничтожить. Совсем недавно "черная метка" была поставлена Пригожину и Кадырову. Но после встречи с Кадыровым "черная метка" с Кадырова снята. С поджелудочной у него все совсем плохо, там могут быть тяжелые ситуации. Поэтому он так резко набрал вес”, – рассказал Влад Росс.

Также он добавил, что у людей с таким заболеванием очень часто происходит, что они не могут сжигать все микроэлементы, которые попадают в организм.

“Скорее всего, Кадыров будет жить, но будет прикован к постели. Но с Пригожина "черная метка" не снята. Он до сих пор с ней ходит. Он понимает это. Где-то он проболтался и сказал, что будет следующим царем РФ, а после этого заявил, что будет президентом Украины. Все спрашивают, почему он произнес эту фразу. Это говорит о том, что он уже не хочет быть московским царем и хочет убрать эту информацию. Российская федерация находится на грани. Китай уже показал, что РФ не существует. Все города, которые забрала Россия, он переиначил на китайский лад. Мы ожидаем встречи Си Цзиньпина с Путиным. Там было решаться судьба противостояния. Если Зеленский поговорит с китайским лидером, то перемирие возможно. Си Цзиньпин, вероятно, скажет Путину выбирать – или ты превращаешься в Китайскую Федерацию, а граница там может быть до Урала, или ты каким-то образом идешь на компромисс и завершаешь все это”, – подчеркнул астролог.

По его словам, назревает мировой финансовый кризис. С этими наработками китайский лидер приедет в Москву, потому что ему война надоела и он хочет угомонить Путина.

Все завершится в 2023 году и не будет никаких вариантов у Путина досидеть до избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. Украина победит в этой войне и это произойдет в конце этой весны или начале лета”, — отметил Влад Росс.

Напомним, что следующий массированный ракетный удар России по Украине произойдет не раньше апреля.

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