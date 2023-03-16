"Шахтер" назвал стартовый состав на решающий матч Лиги Европы против "Фейеноорда"

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского "Фейеноорда", который состоится сегодня, 16 марта, в Роттердаме.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Ракицкий, Джурасек, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сикан, Келси

Также известен стартовый состав "Фейеноорда" на поединок с "горняками".

"Фейеноорд": Веллейнройтер, Гертрейда, Ганцко, Траунер, Лопес, Кокчю, Виффер, Шимански, Джаханбахш, Химинес, Идрисси.

Матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится на стадионе "Де Кюйп". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

Отметим, что первый поединок соперников в Варшаве завершился вничью – 1:1.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

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