На кому в РФ стоїть "чорна мітка": відомий астролог розповів про проблеми Кадирова

Всі думають, що у Кадирова проблеми з нирками. Але по астрологічним даним завжди можна розглянути, чим хворіє людина.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів астролог Влад Росс.

“Я бачу в натальній карті, що в нього проблеми з підшлунковою залозою вже давно. Я точно знаю, колись він був у Кремлі на якійсь нараді і там його отруїли. Це однозначно. Чому не повертається з точки протистояння під Бахмутом власник ПВК “Вагнер” Пригожин? Він боїться повернутися в РФ, адже розуміє, що там його можуть знищити. Зовсім нещодавно “чорна мітка” була поставлена Пригожину і Кадирову. Але після зустрічі з Кадировим “чорна мітка” з Кадирова знята. З підшлунковою у нього все зовсім погано, там можуть бути важкі ситуації. Тому він так різко набрав вагу”, - розповів Влад Росс.

Також він додав, що у людей з таким захворюванням дуже часто відбувається, що вони не можуть спалювати всі ті мікроелементи, які потрапляють в організм.

“Скоріш за все Кадиров житиме, але буде прикований до ліжка. Але з Пригожина «чорна мітка» не знята. Він до сих пір з нею ходить. Він це розуміє. Десь він проговорився і сказав, що буде наступним царем РФ, а після цього заявив, що буде президентом України. Всі запитують, чому він сказав цю фразу. Це говорить про те, що він вже не хоче бути московським царем і він хоче прибрати цю інформацію. Російська федерація знаходиться на межі. Китай вже показав, що РФ не існує. А всі міста, які забрала Росія, він переінакшив на китайський лад. Ми очікуємо на зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним. Там буле вирішуватися доля протистояння. Якщо Зеленський поговорить з китайським лідером, то перемир’я можливе. Сі Цзіньпін, ймовірно, скаже Путіну обирати — або ти перетворюєшся в Китайську Федерацію, а кордон там може бути до Уралу, або ти якимось чином йдеш на компроміс і завершуєш все це”, - підкреслив астролог.

За його словами, назріває світова фінансова криза. З цими напрацюваннями китайський лідер приїде в Москву, тому що йому війна набридла і він хоче вгомонити Путіна.

“Все завершиться у 2023 році і не буде жодних варіантів у Путіна досидіти до обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа. Україна переможе в цій війні і це станеться в кінці цієї весни або на початку літа”, - зазначив Влад Росс.

Нагадаємо, що наступний масований ракетний удар Росії по Україні станеться не раніше від квітня.

Читайте також: