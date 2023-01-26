На очереди самолеты: США и страны Европы обсуждают поставки истребителей Украине, — Politico

США и европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине. Прогнозируемо, что дебаты будут еще сложнее, чем вокруг танков.

Об этом пишет Politico.

Как передает издание, получение танков для Украины было только началом. Сейчас набирают обороты дебаты о поставках истребителей.

"Следующим естественным шагом будут истребители", – говорится в сообщении.

Получение истребителей для Украины станет еще более тяжелым процессом. Западные чиновники и дипломаты видят потребность в такой помощи. Впрочем, опасаются, что это может привести к эскалации конфликта.

"Там есть красная линия, но прошлым летом у нас была красная линия по HIMARS, но она сдвинулась. Потом это были боевые танки, и это тоже двигается", — пишет источник.

Вопке Хукстра, министр иностранных дел Нидерландов, заявил, что его правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16. Накануне Словакия подтвердила, что готова передать Киеву советские истребители МиГ-29 и позволить это сделать другим странам.

Вчера, 25 января, Германия согласилась предоставить Украине боевые танки "Леопард". Об этом официально объявило германское правительство после того, как накануне информацию распространили германские СМИ.

В ответ Россия заявила, что Германию якобы вынудили принять это решение, угрожая " международной изоляцией в случае отказа".

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