На передовой на Донбассе был ранен украинский военнослужащий

На передовой на Донбассе был ранен украинский военнослужащий

Врачи оценивают состояние здоровья воина как удовлетворительное.

В субботу, 25 сентября, на передовой фронта на Донбассе во время обстрелов поддерживаемых Россией боевиков был ранен украинский военнослужащий.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в госпиталь. Состояние здоровья воина — удовлетворительное", — сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В общем, в субботу с начала суток до 17:00 боевики совершили два обстрела, один из которых — с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Где произошли обстрелы боевиков на Донбассе 25 сентября:

Возле Верхнеторецкого — из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки — из стрелкового оружия.

"Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешеннок минскими договоренностями вооружение. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в штабе ООС.

Тем временем в России и Беларуси возле украинских границ до сих пор находятся батальонно-тактические группы российской армии, несмотря на завершение полторы недели назад учений "Запад-2021".

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