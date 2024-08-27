На Полтавщине в больнице скончались три человека, пострадавшие в результате обстрела

Врачи еще пытаются спасти жизнь двух пострадавших людей.

В Полтавской области трое гражданских лиц, пострадавших во время массированной атаки врага 26 августа, скончались в больнице.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин в Телеграмме.

Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"К сожалению, в больнице скончались трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки. Соболезнования семьям и близким", — написал он.

Врачи продолжают бороться за жизнь еще двух пострадавших.

Напомним, начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил об обстреле промышленного объекта в области. В результате обстрела 26 августа было травмировано 5 гражданских.

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