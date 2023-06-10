Над Днепропетровщиной ночью сбили два дрона-камикадзе

В ночь на 10 июня над Днепропетровщиной были сбиты два вражеских беспилотника.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг направил на Днепропетровщину два беспилотника. Впрочем, военные из ПвК "Восток" превратили их в груду металлолома. Оба "шахеда" сбили", — говорится в сообщении.

Больше атак на регион не зафиксировано.

Напомним, в ночь на субботу, 10 июня, оккупанты атаковали Одессу, есть жертвы и повреждения нескольких многоэтажек.

Российская армия атаковала ракетами и беспилотниками аэродром "Миргород" в Полтавской области.

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