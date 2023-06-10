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Россияне ударили ракетами и дронами по Полтавщине: атаковали аэродром

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2467
Время на прочтение
2 мин
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Россияне ударили ракетами и дронами по Полтавщине: атаковали аэродром

Россия в ночь на субботу, 10 июня, атаковала Полтавскую область. / Фото: Associated Press

Есть повреждения инфраструктуры аэропорта.

Российская армия в ночь на 10 июня атаковала ракетами и беспилотниками Полтавскую область. оккупанты атаковали аэродром "Миргород".

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Во время ночной атаки в районе военного аэродрома "Миргород" враг применил баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в результате вражеского удара возникли определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно обошлось без жертв. Пожар на месте удара частично локализован. Специалисты ликвидируют последствия обстрела, а также перевозят технику.

Лунин также сообщил, что в результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет, добавил глава области.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 10 июня, российские кафиры атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 20 дронов и две крылатые ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
2467
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