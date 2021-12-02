Народные депутаты еще на год продлили особый статус ОРДЛО

Народные депутаты еще на год продлили особый статус ОРДЛО

Действие предварительно принятого закопроекта заканчивалась 31 декабря 2021 года.

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Теперь документ действует до 31 декабря 2022 года.

Соответствующее решение народные депутаты приняли 2 декабря на пленарном заседании ВРУ.

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Законопроект №6342 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в целом поддержали 317 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения в законопроек вносятся в связи с тем, что "31 декабря 2021 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", — отмечается в документе.

Следует отметить, что впервые закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года. Затем его действие ежегодно продлевалось.

Заметим, что принятый закон вступает в силу со дня его опубликования. Добавим, что продление деяния закона является одной из договоренностей во время " нормандского саммита ".

Как сообщалось ранее, из ОРДЛО массово выезжают местные жители из-за того, что люди боятся возобновления боевых действий.

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