Народные депутаты еще на год продлили особый статус ОРДЛО

Действие предварительно принятого закопроекта заканчивалась 31 декабря 2021 года.
Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Теперь документ действует до 31 декабря 2022 года.
Соответствующее решение народные депутаты приняли 2 декабря на пленарном заседании ВРУ.
Законопроект №6342 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в целом поддержали 317 народных депутатов.
Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения в законопроек вносятся в связи с тем, что "31 декабря 2021 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", — отмечается в документе.
Следует отметить, что впервые закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года. Затем его действие ежегодно продлевалось.
Заметим, что принятый закон вступает в силу со дня его опубликования. Добавим, что продление деяния закона является одной из договоренностей во время " нормандского саммита ".
Как сообщалось ранее, из ОРДЛО массово выезжают местные жители из-за того, что люди боятся возобновления боевых действий.
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