Народні депутати ще на рік подовжили особливий статус ОРДЛО

Чинність попередньо ухваленого закопроєкту завершувалася 31 грудня 2021 року.
Верховна Рада подовжила ще на рік закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Тепер документ чинний до 31 грудня 2022 року.
Відповідне рішення народні депутати ухвалили 2 грудня під час пленарного засідання ВРУ.
Законопроєкт №6342 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" в цілому підтримали 317 народних депутатів.
Як йдеться у пояснювальній записці до документа, зміни до законопроєкту вносяться у зв’язку з тим, "що 31 грудня 2021 року спливає термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
"Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН", - зазначається у документі.
Варто зазначити, вперше закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Потім його чинність щороку подовжували.
Зауважимо, ухвалений закон набирає чинності від дня його опублікування. Додамо, що подовження дії закону є однією з домовленостей під час "нормандського саміту".
Як повідомляли раніше, з ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці через те, що люди бояться поновлення бойових дій.
Читайте також:
- В МЗС назвали кількість російських військ біля кордонів України
- "Навіщо будувати, якщо можна віджати": окупанти в Донецьку перетворили церкву мормонів на "русский дом"
- За період перемир'я кількість полонених в ОРДЛО збільшилася більш ніж на пів сотні — Денисова
- Викрито схему торгівлі вугіллям з бойовиками на 1,5 млрд: заарештованого фігуранта звинувачують у держзраді