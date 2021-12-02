Народні депутати ще на рік подовжили особливий статус ОРДЛО

Народні депутати ще на рік подовжили особливий статус ОРДЛО

Чинність попередньо ухваленого закопроєкту завершувалася 31 грудня 2021 року.

Верховна Рада подовжила ще на рік закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Тепер документ чинний до 31 грудня 2022 року.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили 2 грудня під час пленарного засідання ВРУ.

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Законопроєкт №6342 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" в цілому підтримали 317 народних депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, зміни до законопроєкту вносяться у зв’язку з тим, "що 31 грудня 2021 року спливає термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

"Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН", - зазначається у документі.

Варто зазначити, вперше закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Потім його чинність щороку подовжували.

Зауважимо, ухвалений закон набирає чинності від дня його опублікування. Додамо, що подовження дії закону є однією з домовленостей під час "нормандського саміту".

Як повідомляли раніше, з ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці через те, що люди бояться поновлення бойових дій.

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