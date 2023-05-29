Насколько эффективна украинская ПВО: появилась инфографика

Не сбитые цели – это чьи-то жизни и трагедии.

Украинская противовоздушная оборона сбивает 93% российских ракет и дронов.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Андрей Цаплиенко.

Как отмечается, Цаплиенко обнародовал инфографику, демонстрирующую, что украинская ПВО сбивает 93% российских целей: дронов и ракет разного типа.

"Но тот минимальный процент неубитых — это чья-то боль и трагедия, за которые российские военные преступники должны быть наказаны", — подчеркнул журналист.

Напомним, что в Киеве враг дважды в сутки атаковал город ракетами. Благодаря великолепной работе ПВО все цели над городом были сбиты.

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