Насколько эффективна украинская ПВО: появилась инфографика

Не сбитые цели – это чьи-то жизни и трагедии.
Украинская противовоздушная оборона сбивает 93% российских ракет и дронов.
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Андрей Цаплиенко.
Как отмечается, Цаплиенко обнародовал инфографику, демонстрирующую, что украинская ПВО сбивает 93% российских целей: дронов и ракет разного типа.
"Но тот минимальный процент неубитых — это чья-то боль и трагедия, за которые российские военные преступники должны быть наказаны", — подчеркнул журналист.
Напомним, что в Киеве враг дважды в сутки атаковал город ракетами. Благодаря великолепной работе ПВО все цели над городом были сбиты.
Читайте также: