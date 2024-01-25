"Не стоит говорить, что они одеты как бомжи": поисковик об экипировке окупантов

Экипировка россиян, в частности, кевларовые вставки в районе паха, колен и задней части бедер защищают русского солдата от обломочных поражений. Наши солдаты не имеют такой формы.

Об этом рассказал глава поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков военнослужащему и ведущему hromadske.

Он говорит, что мы можем забрасывать миллионы снарядов, но войну все равно выигрывает пехота.

"Я это увидел на собственном опыте, когда забирал тела погибших. Наши пацаны с большими потерями проходили эту посадку, и вот они лежат. И я понимаю, что солдату задело паховую артерию, он не смог себе помочь", — считает Юсков.

Он отмечает, что не стоит говорить о том, что российские военные одеты, "как бомжи".

"Можно говорить о российских касках СШ-40, еще советского образца, как они модернизировались впоследствии. Внутренняя сторона этой каски защищена толстым слоем кевлара. Кроме самого кевлара, есть металлическая защита. Проводили баллистическую проверку — эти каски неплохо держат баллист .

По его словам, нам сейчас нужно вырабатывать свое.

"Нужно сделать так, чтобы воин был защищен: в одежду должен вставляться кевлар для максимальной защиты мягких тканей", – резюмировал он.

Напомним, украинцы, получающие зарплаты от 20 тысяч, могут вскоре платить военный сбор не 1,5%, а 3%.

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