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Ночная атака беспилотниками: в ВСУ рассказали о количестве сбитых дронов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
946
Время на прочтение
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Ночная атака беспилотниками: в ВСУ рассказали о количестве сбитых дронов

Российская армия в ночь на 27 июня выпустила по Украине иранские дроны. / Фото: Associated Press

Оккупанты атаковали с юго-восточного направления.

Ночью на среду, 28 июня, российская армия атаковала Украину беспилотниками Shahed. Удалось сбить шесть вражеских дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены шесть баражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали дронами с юго-восточного направления.

Напомним, поздно вечером 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 23:04 с аэродрома Приморско-Ахтарск были осуществлены пуски иранских дронов в сторону территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
946
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