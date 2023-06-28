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Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів

Російська армія вночі 27 червня випустила по Україні іранські дрони. / Фото: Associated Press

Окупанти атакували з південно-східного напрямку.

Уночі проти середи, 28 червня, російська армія атакувала Україну безпілотниками Shahed. Вдалося збити шість ворожих дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти атакували дронами з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що станом на 23:04 з аеродрому Приморсько-Ахтарськ було здійснено пуски іранських дронів у бік території України.

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Дата публікації
Перегляди
1608
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