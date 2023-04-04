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Ночная атака дронами: оккупанты попали по одному из предприятий Одесчины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака дронами: оккупанты попали по одному из предприятий Одесчины

В ночь на 4 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками.

Во время атаки дронами в ночь на 4 апреля российские оккупанты попали по одному из предприятий Одесской области. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. Предварительно, без человеческих потерь.

Об этом сообщило оперативное командование "Південь".

Россия атаковала юг Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

Из 17 дронов 14 – уничтожены силами Противовоздушной обороны. 13 – в небе над Одесчиной, 1 – над Николаевщиной.

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Дата публикации
Просмотры
557
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