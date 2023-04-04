Нічна атака дронами: окупанти влучили по одному з підприємств Одещини

У ніч проти 4 квітня російські загарбники вчергове атакували Україну безпілотниками.
Під час атаки дронами у ніч проти 4 квітня російські окупанти влучили по одному з підприємств Одеської області. Через це там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Попередньо, без людських втрат.
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
Росія атакувала південь України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".
З 17 дронів 14 – знищено силами Протиповітряної оборони. 13 – у небі над Одещиною, 1 – над Миколаївщиною.
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