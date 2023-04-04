ФСБ отбирает у чиновников и госслужащих загранпаспорта – в ISW назвали причины

Кремль и ФСБ опасаются, что люди могут уехать из РФ, поскольку выступают против войны.

Спецслужбы РФ отбирают загранпаспорта у чиновников и руководителей государственных компаний. Таким образом, силовики стремятся помешать выезду за границу высокопоставленных чиновников, в том числе и бывших, а также руководителей государственных компаний.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Кремль опасается, что представители российской элиты убегут из страны. Так, 10 марта силовики приказали государственным чиновникам и сотрудникам госкомпаний сдать паспорта. В случае отказа им угрожали принудительным изъятием документов и увольнением.

Напомним, Кремль конфисковывает загранпаспорта своих элит, опасаясь, что они бегут за границу.

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