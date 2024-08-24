Ночная атака ВС РФ: Украина отражалась от крылатых ракет и дронов

Ночью 24 августа 2024 года российские военные снова атаковали Украину.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Дальные бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22. Также враг нанес удар коррегированными авиабомбами по Херсонщине", — говорится в сообщении.

Противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных БпЛА, из которых два ZALA и по одному Supercam, "Орлан-10" и "Мерлин", а также два ударных БпЛА "Ланцет".

Ранее сообщалось, что захватчики ночью совершили ракетную атаку на юг Украины. Атака была совершена посредством тактической авиации.

Новости ТСН 12:00 20 августа. Комбинированная ночная атака на Украину и "апокалипсис" на Ростовщине

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