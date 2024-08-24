Нічна атака ЗС РФ: Україна відбивалася від крилатих ракет та дронів

Уночі 24 серпня 2024 року російські військові знову атакували Україну.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два ZALA та по одному Supercam, "Орлан-10" та "Мерлін", а також два ударні БпЛА "Ланцет".

Раніше повідомлялося, що загарбники вночі здійснили ракетну атаку на південь України. Атака була здійснена за допомогою тактичної авіації.

Новини ТСН 12:00 20 серпня. Комбінована нічна атака на Україну та “апокаліпсис” на Ростовщині

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