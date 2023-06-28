Ночью россияне атаковали дронами Черкасскую область: есть попадания

В ночь на 28 июня армия Российской Федерации атаковала Черкасскую область беспилотниками. Есть попадания на территории региона.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Черкащина подверглась враждебной атаке с воздуха. Наши защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе", — говорится в сообщении главы ОВА.

На месте попадания возник пожар. Ее уже удалось ликвидировать незначительный пожар. Прошло без пострадавших, подчеркнул Табурец.

Ночная атака дронами

В Черкасской области воздушная тревога длилась более одного часа — с 02:19 до 03:29. В ПС Вооруженных сил Украины сообщили, что с аэродрома Приморско-Ахтарск были осуществлены пуски иранских дронов в сторону территории Украины. В частности, угроза была для Черкасской области.

Утром военные сообщили, что ночью на 28 июня российская армия атаковала Украину беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить шесть вражеских дронов.

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