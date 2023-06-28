Вночі росіяни атакували дронами Черкаську область: є влучання

Минулося без жертв.
Уночі проти 28 червня армія Російської Федерації атакувала Черкаську область безпілотниками. Є влучання на території регіону.
Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря.Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
На місці влучання виникла пожежа. Її вже вдалося ліквідували незначну пожежу. Минулося без потерпілих, наголосив Табурець.
Нічна атака дронами
На Черкащині повітряна тривога тривала понад одну годину - від 02:19 до 03:29. У ПС Збройних сил України повідомили, що з аеродрому Приморсько-Ахтарськ було здійснено пуски іранських дронів у бік території України. Зокрема, загроза була для Черкащини.
Зранку військові повідомили, що вночі проти 28 червня російська армія атакувала Україну безпілотниками Shahed. Силам ППО Вдалося збити шість ворожих дронів.