Ночью российские оккупанты ракетами атаковали Николаев

Попали в промышленное предприятие в окрестностях города.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным, типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", — написал он.

Ким также сообщил, что сегодня с 03:00 до 04:30 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Первомайское в Николаевской области, в результате чего один человек получил ранения. Также 4 сентября, ориентировочно в 12.40, в с. Засилье из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар жилого дома. Пострадавших нет.

Глава области отметил, что под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. "Так, 4 августа, ориентировочно в 13:00, в результате обстрелов в с. Березнеговатое возник пожар заброшенного складского помещения. Пострадавших нет", — отметил Ким.

Также, по его словам, за прошедшие сутки под ударами оказались территории сел Любомировка и Большое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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