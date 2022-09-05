Вночі російські окупанти ракетами атакували Миколаїв

У ніч проти 5 вересня російські окупанти атакували ракетами типу С-300 Миколаїв.

Влучили у промислове підприємство на околицях міста.

Про це в Telegram повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Біля 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Кім також повідомив, що сьогодні від 03:00 до 04:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає, додав він.

Вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Первомайське на Миколаївщині, внаслідок чого одна людина зазнала поранень. Також 4 вересня, орієнтовно о 12:40, у с. Засілля через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає.

Очільник області зазначив, що під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. "Так, 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

Також, за його словами, протягом минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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