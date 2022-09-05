Вночі російські окупанти ракетами атакували Миколаїв

У ніч проти 5 вересня російські окупанти атакували ракетами типу С-300 Миколаїв.
Влучили у промислове підприємство на околицях міста.
Про це в Telegram повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Біля 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав він.
Кім також повідомив, що сьогодні від 03:00 до 04:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає, додав він.
Вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Первомайське на Миколаївщині, внаслідок чого одна людина зазнала поранень. Також 4 вересня, орієнтовно о 12:40, у с. Засілля через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає.
Очільник області зазначив, що під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. "Так, 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає", - зазначив Кім.
Також, за його словами, протягом минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Ухвалені певні рішення, які ми всі скоро побачимо: Зеленський про засідання Ставки верховного головнокомандувача
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Три сценарії розвитку війни: на що розраховує Путін, і за яких умов Україна переможе