Новым командующим Операцией объединенных сил стал Эдуард Москалев

Такое назначение сделал Владимир Зеленский.

Новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) стал Эдуард Москалев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинскому народу 15 марта.

Также читайте Зеленский: оккупанты продолжают считать захват Киева своей целью

Москалев ранее занимал должность заместителя командующего ООС.

До этого президент сообщил, что принял решение о назначении нового главы Киевской областной военной администрации. Им стал Александр Павлюк – Герой Украины, генерал-лейтенант, командующий ООС.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка — Героя Украины, генерала-лейтенанта, командующего ООС. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что оккупанты продолжают считать захват Киева своей целью.

Читайте также: