Новим командувачем Операції об'єднаних сил став Едуард Москальов

Таке призначення зробив Володимир Зеленський.

Новим командувачем Операції об'єднаних сил (ООС) Едуард Москальов.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українського народу 15 березня.

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Москальов раніше обіймав посаду заступника командувача ООС.

До цього президент повідомив, що ухвалив рішення про призначення нового очільник Київської обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Павлюк - Герой України, генерал-лейтенант, командувач ООС.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка - Героя України, генерала-лейтенанта, командувача ООС. Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що окупанти продовжують вважати захоплення Києва своєю метою.

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