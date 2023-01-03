Обстрел блокпоста в Краматорске: погиб участковый офицер полиции (фото)

Богдану Засухину было 24 года.
Во время вражеских обстрелов блокпоста в Краматорске погиб участковый офицер полиции.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
"Во время вражеского обстрела блокпоста в Краматорске погиб участковый офицер полиции Богдан Засухин", — говорится в сообщении.
Богдану Засухину было 24 года.
Напомним, в ночь на 3 января враг нанес ракетный удар по Краматорску. В результате удара были повреждены 34 частных дома и восемь многоквартирных. Также ранен человек.
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