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Обстрел блокпоста в Краматорске: погиб участковый офицер полиции (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
674
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел блокпоста в Краматорске: погиб участковый офицер полиции (фото)

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Богдану Засухину было 24 года.

Во время вражеских обстрелов блокпоста в Краматорске погиб участковый офицер полиции.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Во время вражеского обстрела блокпоста в Краматорске погиб участковый офицер полиции Богдан Засухин", — говорится в сообщении.

Богдану Засухину было 24 года.

© Полиция Донецкой области
Фото: Полиция Донецкой области

Напомним, в ночь на 3 января враг нанес ракетный удар по Краматорску. В результате удара были повреждены 34 частных дома и восемь многоквартирных. Также ранен человек.

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Дата публикации
Просмотры
674
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