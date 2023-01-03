Даниэль Салем растрогал рисунком 7-летней дочери и вспомнил, что она ему сказала о войне

Ведущий показал, как сейчас выглядит его дочь.

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем растрогал рисунком, который нарисовала его 7-летняя дочь в 2023 году.

В частности, на листе Санта-Луна написала по-английски слово "война" и перечеркнула его, а сверху девочка добавила — "финиш".

"Моя дочь в 2023 году. Ей семь, и вот что она рисует", – поделился шоумен.

Дочь Даниэля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Ведущий также напомнил, что ему во время телефонного разговора сказала Санта-Луна. Девочка убеждала папу, что все заканчивается только хорошо.

"Она мне сегодня по телефону сказала фразу, которую я ей как-то сказал: "Все всегда заканчивается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец", — растрогал разговором с дочерью Даниэль.

Напомним, в начале полномасштабной войны Даниэль Салем пошел защищать страну от российских оккупантов. Ведущий служил на Херсонском направлении. Недавно знаменитость показала архивное фото из Херсона и отметила, что рад туда вернуться через 36 лет.

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