Маляр рассказала о наступательных возможностях россиян возле Бахмута

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сложно делать прогноз относительно возможностей наступательных операций врага в районе Бахмута. Оккупационная армия имеет достаточно живой силы для продолжения атак.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Сложно делать однозначный прогноз", – ответила Маляр на вопрос, есть ли у россиян возможности в наступательных операциях вокруг Бахмута.

По ее словам, кроме регулярных войск, у врага есть и частные армии. "Есть информация, что там не только ППК "Вагнер", но и другие подразделения, такие как "Патриот". Есть еще третье подразделение нерегулярных войск", – пояснила замминистра.

У русских огромный человеческий ресурс. Поэтому, отмечает Маляр, не стоит недооценивать ресурс РФ как государства в целом.

"Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении", — подытожила замглавы. Минобороны.

Ситуация вокруг Бахмута

Британские разведчики подчеркивают, что армия России снизила свою активность в районе Бахмута. Тем временем, украинские Вооруженные силы за последние десять дней получили подкрепление в этом районе.

Тем временем основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин придумал оправдание, почему его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут. Мол, ВСУ организовали по меньшей мере "пятьсот рубежей обороны".

В Генштабе говорят, что оккупанты пытаются любой ценой захватить город. Там ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак. На Бахмутском направлении Россия сосредотачивает усилия.

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