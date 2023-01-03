Маляр розповіла про наступальні можливості росіян біля Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що складно робити прогноз щодо можливостей наступальних операцій ворога в районі Бахмута. Окупаційна армія має достатньо живої сили для продовження атак.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Складно робити однозначний прогноз", - відповіла Маляр на запитання, чи є у росіян можливості в наступальних операціях навколо Бахмута.

За її словами, окрім регулярних військ, ворог має і приватні армії. "Є інформація, що там не тільки ПВК "Вагнер", а й інші підрозділи, такі як "Патріот". Є ще третій підрозділ нерегулярних військ", - пояснила заступниця міністра.

Росіяни мають величезний людський ресурс. А тому, наголошує Маляр, не варто недооцінювати ресурс РФ як держави загалом.

"Можливо, вони не в змозі вести бої з такою інтенсивністю як починали, але в них ще достатньо запасу, щоб принципі вести цю війну. Нам жодним чином не можна розслаблятися, бачимо, які тяжкі бої тривають на Донецькому напрямку", - підсумувала заступниця голови Міноборони.

Ситуація навколо Бахмута

Британські розвідники наголошують, що армія Росії зменшила свою активність у районі Бахмута. Тим часом українські Збройні сили за останні десять днів отримали підкріплення у цьому районі.

Тим часом засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин вигадав виправдання, чому його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут. Мовляв, ЗСУ організували щонайменше "п'ятсот рубежів оборони".

У Генштабі кажуть, що окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити місто. Там щодня ЗСУ відбивають до 20 атак. На Бахмутському напрямку Росія зосереджує зусилля.

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