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Обстрел Одессы: один человек погиб, еще 5 – ранены (фото)

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Обстрел Одессы: один человек погиб, еще 5 – ранены (фото)

Facebook/Оперативное командование "Юг"

Россияне ударили по Одессе с применением авиации.

В результате вечернего ракетного удара по Одессе 9 мая один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

7 ракет было выпущено по городу. К сожалению, 1 человек погиб, еще 5 получили ранения. Их доставили в больницу.

"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", — говорится в сообщении.

Устаревшими ракетами оккупантам удалось попасть в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Продолжается тушение пожаров.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", — подытожили в ОК "Юг".

Напомним, что россияне во второй раз за вечер обстреляли Одессу. Ранее российские Ту-22 выпустили по Одесщине гиперзвуковые ракеты, попавшие в туристические дома : ранены.

Россияне обстреливают Одессу ракетами

Россияне обстреливают Одессу ракетами

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