Обстріл Одеси: одна людина загинула, ще 5 - поранені (фото)

Обстріл Одеси: одна людина загинула, ще 5 - поранені (фото)

Росіяни вдарили по Одесі із застосуванням авіації.

Внаслідок вечірнього ракетного удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

7 ракет було випущено по місту. На жаль, 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення. Їх доправили до лікарні.

"Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить", - йдеться в повідомленні.

Застарілими ракетами окупантам вдалось влучити у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Триває гасіння пожеж.

"Ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру", - підсумували в ОК "Південь".

Обстріл Одеси 9 травня російськими окупантами (6 фото)

Нагадаємо, що росіяни вдруге за вечір обстріляли Одесу. Раніше російські Ту-22 випустили по Одещині гіперзвукові ракети, які влучили в туристичні будинки: є поранені.

Росіяни обстрілюють Одесу ракетами

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