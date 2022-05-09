Росіяни вдруге за вечір обстрілюють Одесу: що відомо

Росіяни вдруге за вечір обстрілюють Одесу: що відомо

Ввечері 9 травня російські війська знову випустили ракети по Одесі.

9 травня ввечері російські окупанти обстріляли Одесу, здійснивши ракетну атаку

Про це повідомили в ОК "Південь".

Місцеві Tелеграм-канали пишуть, що у місті було 7 "прильотів". Попередньо відомо, що є постраждалі.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у коментарі "Громадському" розповів, що унаслідок ракетного удару окупантів у місті спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.

Зазначимо, що це вже другий удар РФ по Одесі за цей вечір. Раніше російські Ту-22 випустили по Одещині гіперзвукові ракети, які влучили в туристичні будинки: є поранені.

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