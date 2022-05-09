Відомий телеведучий Джеремі Кларксон передав Україні пікапи для евакуації – фото

Відомий англійський телеведучий та журналіст Джеремі Кларксон допоміг Україні.

Ведучий телевізійного шоу Top Gear влаштував збір коштів, на які придбав пікапи для евакуації – Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200.

Також знаменитість завантажив позашляховики гуманітарною допомогою. Про це Кларксон повідомив на сторінці в Instagram та показав відповідні фото.

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У дописі Джеремі подякував усім, хто долучився до збору коштів.

"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли купити ці пікапи, і у ці вихідні команда Diddly Squat завантажила їх гуманітарними вантажами та відвезла до України, де тепер вони використовуватимуться для евакуації тих, хто захоплений бойовими діями. Молодці усі ви. Справді добре зроблено", – прокоментував зірка.

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