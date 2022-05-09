Відомий телеведучий Джеремі Кларксон передав Україні пікапи для евакуації – фото

Відомий англійський телеведучий та журналіст Джеремі Кларксон допоміг Україні.
Ведучий телевізійного шоу Top Gear влаштував збір коштів, на які придбав пікапи для евакуації – Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200.
Також знаменитість завантажив позашляховики гуманітарною допомогою. Про це Кларксон повідомив на сторінці в Instagram та показав відповідні фото.
Для перегляду гортайте праворуч
У дописі Джеремі подякував усім, хто долучився до збору коштів.
"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли купити ці пікапи, і у ці вихідні команда Diddly Squat завантажила їх гуманітарними вантажами та відвезла до України, де тепер вони використовуватимуться для евакуації тих, хто захоплений бойовими діями. Молодці усі ви. Справді добре зроблено", – прокоментував зірка.
Нагадаємо, футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні за приголомшливу суму. Стартова ціна лота становила 2000 гривень, а мінімальний крок — 500 грн.
Читайте також: