Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота - очільниця Єврокомісії про перемовини з Орбаном

Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота - очільниця Єврокомісії про перемовини з Орбаном

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 9 травня, вирушила до Угорщини та провела переговори з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.

За результатами перемовин голова Європейської комісії та угорський прем'єр, чия країна не підтримує санкції проти РФ, досягли прогресу, який пов’язаний із санкціями проти РФ та енергетичною безпекою.

Про це заявила Урсола фон дер Ляєн у Twitter.

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"Сьогоднішня вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов’язані з санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю венчурну консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю з нафтової інфраструктури", - прокоментувала європейська високопосадовиця.

Нагадаємо, Віктор Орбан неозноразово заявляв, що не підтримує нові санкції ЄС проти Росії в нинішньому варіанті. Він заявив, що для його країни новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти, рівносильний "атомній бомбі".

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