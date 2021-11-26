Один из обвиняемых в пытках в тюрьме "Изоляция" выехал из Украины

Один из обвиняемых в пытках в тюрьме "Изоляция" выехал из Украины

Евгений Бражников попросил убежище во Франции.

Обвиняемый в пытках в тюрьме "Изоляция", которая располагается в ДНР, Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции.

Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного, пишет издание "Играть".

По информации издания, сам адвокат на заседании не был якобы из-за болезни.

"Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого неизвестно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом. О том, что Бражников уехал из страны, также неизвестно. Суд отказался назначать на стадии открытия документов, поскольку решил, что рисков для него нет. Судья Сергей Родионов отказал ходатайству защиты в видеоконференции и удовлетворил просьбу обвинения и потерпевших о замене защитника. Процесс находится на подготовительной стадии уже полгода.

Журналист, автор Радио Свобода Станислав Асеев, потерпевший по делу, заявил в судебном заседании, что Бражников был правой рукой Куликовского-"Палыча" — одного из тюремных начальников в "Изоляции", недавно задержанный в Киеве. По словам потерпевшего, Бражников участвовал в пытках и избиении других заключенных, поэтому мог свободно передвигаться по территории "Изоляции", имел определенные привилегии от администрации.

"Он два года фактически свободно передвигался по территории Украины, за исключением промежутка в полгода. Как мы видим из тех документов, которые еще требуют подтверждения, и по моим личным данным, этот человек фактически сбежал и еще требует какого-то статуса политзаключенного или беженца", – рассказал во время заседания суда Станислав Асеев.

Напомним, Дениса Куликовского, по прозвищу "Палыч", контрразведчика СБУ задержала в начале ноября в Киеве. 37-летнему палачу донецкой тюрьмы инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Задержание палача | "Палыча" приговорили к 2 месяцам под стражей в СИЗО СБУ