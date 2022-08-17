Оккупантам не удалось уничтожить ни одной системы HIMARS — Резников

Заявления страны-агрессорки России о якобы уничтожении систем украинский министр обороны Алексея Резников называет фейковыми. Информация в российских средствах массовой пропаганды не соответствует действительности.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью "Голосу Америки".

"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одной HIMARS не потеряно. Когда вы читаете в российских СМИ или медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить пальцем у скра сказать: "Ну, такова у них система пропаганды. Это ерунда", — подчеркнул он.

Министр Резников подчеркнул, что доволен новым пакетом помощи от Соединенных Штатов Америки. Он включает в себя новые боеприпасы, артиллерию и средства противорадарной борьбы.

Как сообщалось, российские оккупанты распространили информацию, что якобы им удалось уничтожить несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В частности, фейк об этом активно распространял министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу. Впрочем, в Пентагоне опровергают его заявления об уничтожении шести HIMARS.

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