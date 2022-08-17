Сильный взрыв прогремел возле комендатуры оккупантов в центре Мелитополя — мэр города

Это уже третий взрыв в захваченном россиянами городе за последние два дня.

Сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов.

Об этом 17 августа сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Земля будет гореть под оккупантами — эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел в логове врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов", — написал он.

Также Федоров отметил, что нужно подождать подробности относительно потерь среди врага.

Стоит отметить, что утром 16 августа во временно оккупированном Мелитополе было зафиксировано еще два взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими захватчиками. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 175-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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