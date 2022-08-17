Сильний вибух пролунав біля комендатури окупантів в центрі Мелітополя - мер міста

Це вже третій вибух у захопленому росіянами місті за останні два дні.
Сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя, де розміщена одна з комендатур окупантів.
Про це 17 серпня повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильний вибух пролунав у лігві ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів", - написав він.
Також Федоров зазначив, що потрібно почекати на подробиці щодо втрат серед ворога.
Варто зазначити, що вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі було зафіксовано ще два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими загарбниками. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 175-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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