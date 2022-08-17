Сильний вибух пролунав біля комендатури окупантів в центрі Мелітополя - мер міста

Це вже третій вибух у захопленому росіянами місті за останні два дні.

Сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя, де розміщена одна з комендатур окупантів.

Про це 17 серпня повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильний вибух пролунав у лігві ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів", - написав він.

Також Федоров зазначив, що потрібно почекати на подробиці щодо втрат серед ворога.

Варто зазначити, що вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі було зафіксовано ще два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими загарбниками. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 175-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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