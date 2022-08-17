Перша леді США захворіла на Covid-19 під час відпустки у Південній Кароліні.

Джилл Байден підхопила коронавірус – її тест показав позитивний результат. Про це повідомила прессекретарка першої леді Елізабет Александер.

Вона розповіла, що в понеділок, 15 серпня, результати тесту на Covid-19 пані Байден був негативним. Але після цього у неї з'явилися симптоми, схожі на застуду. Експрес-тест на антиген також показав негативний результат, а результати ПЦР-тесту виявився позитивним.

Нині Джилл разом із родиною перебуває у відпустці у Південній Кароліні. Повідомляється, що перша леді повернеться до Білого дому після отримання двох негативних результатів тесту на коронавірус.

Лікар призначив пані Байден курс препарату від Covid-19 - Paxlovid від компанії Pfizer.

Відомо, що Джилл пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу і зробила дві бустерні дози вакцини.

Нагадаємо, менше місяця тому у президента США Джо Байдена виявили коронавірус. У нього теж були легкі симптоми і він пройшов курс лікування таблетками від коронавірусу.

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