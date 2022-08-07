Лікар Білого дому повідомив про самопочуття Байдена, який бореться з коронавріусом

Американський лідер нарешті отримав негативний результат на COVID-19, але все ще перебуватиме в ізоляції.

Президент США Джо Байден, який від 21 липня уже вдруге захворів коронавірусною інфекцією, отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це у суботу, 6 серпня, повідомив лікар Білого дому Кевін О’Коннор, передає Reuters.

Заради обережності 79-річний Байден залишатиметься в ізоляції, доки другий тест не дасть такого ж негативного результату.

Президент США вийшов із ізоляції в Білому домі 27 липня після того, як 21 липня вперше отримав позитивний результат на COVID-19. 30 липня він знову отримав позитивний результат, який лікар О’Коннор назвав випадком "відскоку", який спостерігався в невеликого відсотка людей, які приймають противірусний препарат Paxlovid.

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Через хворобу Байден не міг подорожувати та брати участь у публічних заходах, хоча цього тижня він виступав на відкритому повітрі, зокрема, щоб повідомити про ліквідацію лідера “Аль-Каїди” Аймана аль-Завахірі.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила журналістам про самопочуття президента.

“У нього все чудово. Сьогодні вранці у нього [Байдена] був негативний тест, так що — ура! Він почувається дуже, дуже добре", - сказала вона.

Байден страждав від легких симптомів, включаючи болі в тілі та кашель.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден п’ять днів поспіль отримував позитивний результат тесту на COVID-19.

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